LANGENFELD : Polizei stoppt volltrunkenen Autofahrer

LANGENFELD Die Polizei hat an der Industriestraße einen volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Wie sie erst am Montag mitteilte, hatte der am Samstagnachmittag gestoppte 40-Jährige fast 2,6 Promille Alkohol im Blut. Gegen 17.30 Uhr war der schwarze Opel Astra mit Bergheimer Kennzeichen auf der Fahrt von Hilden in Richtung Langenfeld Zeugen aufgefallen. Er soll in deutlichen Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und Verkehrsinseln gestreift haben. Aufgrund der telefonischen Zeugenhinweise stoppten Polizisten den Wagen. Der 40-Jährige habe nach dem Aussteigen kaum sicher auf seinen Beinen stehen können. Die Polizisten nahmen ihm nach dem Alkoholtest den Führerschein ab und sicherten frische Unfallspuren an dem Opel.