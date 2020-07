Zwei Tiere orientierungslos unterwegs : Polizei fängt zwei ausgebüxte Pferde ein

Langenfeld/Hilden Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch im südlichen Kreisgebiet innerhalb kurzer Zeit gleich zwei entlaufene Pferde eingefangen. Bei beiden Einsätzen wurden weder Mensch noch Tier verletzt.

Der erste Einsatz ereignete sich in Erkrath: Am Dienstag gegen 19.30 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, der in Nähe eines Pferdehofs in Hochdahl wohnt. Er hatte gerade beobachtet, wie ein Reitpferd von einer Koppel ausgebrochen war. Ein Streifenwagen folgte dem in Richtung der Autobahnauffahrten in Hilden galoppierenden Pferd. Die Polizisten forderten Verstärkung der Autobahnpolizei an, was sich laut Polizeibericht im Nachhinein „als echter Glücksgriff erwies“. So war einer der Beamten mehrere Jahre Mitglied der Polizeireiterstaffel und daher im Umgang mit den Tieren äußerst versiert. Gemeinsam sperrten die Polizisten die Straße ab.