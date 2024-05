Langenfeld/Hilden Krankenhaus-Fusion sichert qualifizierte Versorgung

Viele Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen Monaten schließen müssen. Dank der Zusammenführung des St.-Martinus-Krankenhauses in Langenfeld und des St.-Josefs-Krankenhauses in Hilden unter dem Dach der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbh (GFO) zu einem gemeinsamen Krankenhaus mit zwei Betriebsstätten ist für den Südkreis Mettmann eine optimale Lösung gefunden. Die zum Jahresbeginn 2024 wirksam gewordene Fusion entspricht mit ihrem fachärztlichen Angebot und rund 900 Mitarbeitenden und rund 400 Betten den Vorgaben des aktuellen Landeskrankenhausplans.