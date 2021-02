Vier Opel Astra, ein VW Polo : Diebe stehlen aus Autos Katalysatoren

LANGENFELD/HILDEN In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter laut Polizei in Langenfeld und Hilden Katalysatoren und Auspuffe von insgesamt fünf am Straßenrand geparkten Autos abmontiert und entwendet.

In Langenfeld sei dies an einem VW Polo geschehen, der an der Martinstraße stand. In Hilden waren vier Autos – allesamt der Marke Opel Astra – betroffen; geparkt an der Kunibertstraße, der Richrather Straße, Am Lindenplatz und Am Wiedenhof. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Diebstähle geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise an die Polizei Langenfeld (02173 288-6310) oder Hilden (02103 898-6410).