Bettine von Arnim Tag der offenen Tür an der Langenfelder Gesamtschule

Die Bettine-von-Arnim Gesamtschule in Langenfeld lädt für Samstag, 25. November, zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 14 Uhr sind alle Schüler, die zurzeit eine vierte Schulklasse in Langenfeld oder Hilden besuchen sowie ihre Eltern eingeladen. Auch die Schüler, die den Besuch der gymnasialen Oberstufe ins Auge fassen, werden zusammen mit ihren Eltern an der Hildener Straße 3 erwartet.