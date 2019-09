Lokale Wirtschaft : 15 Auszubildende fangen im Finanzamt an

Hilden/Langenfeld Ein Teil studiert an der Fachhochschule in Nordkirchen. Potentielle Bewerber für 2020 sollten sich sputen.

Die ersten zwei Tage im Finanzamt standen im Zeichen vieler organisatorischer Dinge und des gegenseitigen Kennenlernens. Ausgestattet mit einer Vielzahl an Gesetzestexten, machten sich die Finanzanwärter (Laufbahngruppe 2.1), die das duales Studium zum Diplom-Finanzwirt absolvieren, auf zur Fachhochschule für Finanzen (FHF) im Schloss Nordkirchen im Münsterland. Dort werden sie in diesem Jahr noch einen Teil des theoretischen Studiums absolvieren und nach der Zwischenprüfung im Februar zum ersten Abschnitt der praktischen Ausbildung zurück ins Hildener Finanzamt kommen.

Die Steueranwärter der Laufbahngruppe 1.2 (mittlerer Dienst) beginnen ihre duale Ausbildung mit einem theoretischen Teil an der Landesfinanzschule in Wuppertal-Ronsdorf und werden dann im März zum praktischen Teil im Finanzamt zurückerwartet. Während der praktischen Zeit werden die jungen Leute in einem speziellen Ausbildungsbereich betreut und lernen nach und nach alle Stellen des Finanzamts kennen. „So ist nicht nur eine vielseitige Ausbildung garantiert, sondern auch ein späterer Einsatz nach den Abschlussprüfungen in vielen Stellen möglich“, heißt es bei der Behörde.