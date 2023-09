Waserburg Haus Graven Hier wird Menschlichkeit in der Kunst sichtbar

Das Prinzip Offenheit gilt auch bei den Skulpturen von Marita Windemuth-Osterloh, die beispielsweise mit ihrer Arbeit „Kleine Könige“ fünf plastische Porträts von Menschen mit Down-Syndrom in all ihrer Unbefangenheit, Freundlichkeit und Lebensfreude abbildet. „Humor in der Demenz“ nennt die Künstlerin vier plastische Porträts, denen sie mit dem Zitat „Humor ist in jeder Lebenslage eine Fähigkeit, trotzdem nicht zu verzweifeln“ des Geronto-Psychiaters Rolf D. Hirsch voranstellt. Lediglich bei „Kriegskind“, einer Hommage an Elsa Brändström, wird die Mimik des Kindes dann doch vom Grauen des Krieges, und was er insbesondere bei jungen Menschen anrichtet, dominiert.