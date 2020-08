Langenfelds Jugendkunstschule : Hier werden Jugendliche kreativ

Langenfeld Das Programm der Jugendkunstschule (JuKu) für das zweite Semester 2020 steht fest und ist abrufbar. In den Herbstferien dreht sich alles um Pippi Langstrumpf und die Villa Kunterbunt.

Auf die nächsten Ferien dürfen Schüler sich schon jetzt freuen. Denn in den Herbstferien geht es kreativ weiter: „Kunterbunter Bastelspaß“ (Kurs-Nr. 7302/7304/7505, 8- 11 J.), „Stoffkonfetti – aus Alt wird Neu“ (Kurs-Nr. 7305, 7 – 12 J.) oder „Alles was leuchtet – Kreativität und Entspannung“ (Kurs-Nr. 7307, ab 8 J.) sind nur ein kleiner Teil des Ferienangebots. In den Weihnachtsferien gibt es folgende Angebote: „Geschenke in letzter Minute“ (Kurs-Nr. 7501/7502) oder einen Aquarellmalereikurs für Jugendliche „Farben im Fluss“ (Kurs-Nr. 7601).