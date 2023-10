Langenfeld summt Hier kommt Saatgut aus dem Automaten

„Mit einer 50 Cent-Münze können Langenfelderinnen und Langenfelder, die ihren Garten ein Stück insektenfreundlicher gestalten möchten, die Mischungen mit heimischem Wildblumensaatgut ziehen“, teilt die Stadt mit. Eine Schachtel reicht für bis zu fünf Quadratmeter. Der Samenautomat steht an der Solinger Straße direkt vor dem Rathaus. Eine Anleitung findet sich in der Schachtel. Neben einer Mischung zur Anlage von Blumenwiesen ist auch eine so genannte Saummischung erhältlich. Während die Blumenwiese zwei- bis dreimal im Jahr gemäht wird, kann der höher werdende Wildblumensaum ein bis zwei Jahre stehen gelassen werden, sodass Insekten in den hohlen Stängeln überwintern können.