Langenfeld/Monheim Veranstaltungen : Hier haben Menschen 2020 gemeinsam Spaß

Am 1. Juli startet die Freiluftkonzert-Reihe „Langenfeld live“ (Bild: T-Time with Lukas), bei der die Rheinische Post alljährlich Medienpartner ist. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Die Kommunalwahl am 13. September ist in beiden Städten das politische Ereignis des Jahres. Ansonsten bestimmen den lokalen Kalender 2020 in Langenfeld und Monheim etliche unterhaltsame Termine. Zur Planung und Vorfreude hier ein Überblick über Feste, Ausstellungen und sonstige Großveranstaltungen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Mit dem Begrüßungsmotto „Välkommen Sverige“ ist im alljährlich wechselnden Langenfelder Länderjahr für kulturelle und sonstige Veranstaltungen 2020 Schweden an der Reihe. Nach Angaben von Citymanager Jan Christoph Zimmermann wird der skandinavische Staat in seiner ganzen Vielfalt dargestellt. Die Schwedenhappen für das erste Halbjahresprogramm werden erst in wenigen Tagen präsentiert. Die daran beteiligten lokalen Kultureinrichtungen, Vereine und sonstigen Gruppen werden laut Mitorganisator Zimmermann einen Bogen spannen von den weiten Landschaften, Seen und Inselgruppen über die Jugendstil-Fassaden von Stockholm bis hin zu Traditionen wie dem Mittsommer. Auch schwedische Popmusik in der Tradition von Abba und Roxette oder Literatur von Astrid Lindgren (“Pippi Langstrumpf“, „Michel aus Lönneberga“) und Selma Lagerlöf (“Nils Holgerson“) werden neben länderkundlichen und kulturellen Vorträge im Programm auftauchen. Zur alljährlichen Schlemmermeile werden am 29. und 30. August in der Fußgängerzone werden Köche von Restaurants aus der Region jeweils mindestens ein schwedisches Gericht in ihren Pagodenzelten zubereiten.

Auch vor und nach diesem kulinarischen Gipfel im Hochsommer prägen vor allem Traditionsveranstaltungen das Langenfelder Jahresprogramm. Die Freiluftsaison startet nach der Übersicht von Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath schon in sieben Wochen mit dem Straßenkarneval. Nach Altweiber (20. Februar) folgen der Langenfelder Zoch (22. Februar) sowie die Veedelszüge in Berghausen und bei abendlicher Dunkelheit in Reusrath (beide 23. Februar). Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres ist in den Frühlingsmarkt „Blühendes Langenfeld“ (28./29. März) eingebettet. Eine Woche später folgt der Ostermarkt in der Stadthalle (4./5. April). Das Stadtfest der Vereine mit Kirmes zieht dann wieder nach draußen: auf den Marktplatz und auf den Rathaus-Parkplatz (17. bis 20. April). Am 13. Mai bekommen Schüler aus Langenfeld, Monheim und Leichlingen hilfreiche Informationen bei der Berufsorientierungsbörse in der Stadthalle. Das Internationale Kinder- und Familienfest zieht am 23. und 24. Mai in den Freizeitpark Langfort. Das unterhaltsame ZNS-Fest zugunsten Unfallverletzter mit geschädigtem Zentralen Nervensystem (6./7. Juni) begleitet der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres. Das Erdbeerfest des RKV Schwarz-Weiß mit Live-Musik folgt am 20./21. Juni auf dem Weeger-Bauernhof in Richrath. Zum Beginn der Sommerferien stehen der 8. Sparkassen-Mittsommernachtslauf (26. Juni) und ein mittelalterlicher Markt in der Wasserburg Haus Graven (27./28. Juni) an. Am 1. Juli ist das erste der Langenfeld-Live-Freiluftkonzerte an sieben Mittwochabenden hintereinander gratis auf dem Marktplatz. Bei einem dieser dreistündigen Bandauftritte soll laut Citymanager Zimmermann mit Blick aufs Jahresmotto auch Schweden-Pop erklingen. Wie die oben genannte Schlemmermeile wird eine Woche später auch das Flugplatzfest auf dem Wiescheider Segelfluggelände (5./6. September) Besucher aus der ganzen Region anziehen. Das Schürreskarrenrennen steht im Mittelpunkt der Berghausener Dorfkirmes (11. bis 13. September), die am Kommunalwahl-Sonntag endet. Weinfreunde haben das Schoppenfest (18. bis 20. September) auf dem Marktplatz im Blick, die Reusrather ihr Dorffest (26. September). Verkaufsoffene Sonntage gibt es in der City nochmal zum Herbstmarkt/Familienwelt (26./27. September) und am ersten Wochenende des am 27. November öffnenden Weihnachtsmarkts mit Eisbahn.

Info Nähere Informationen über städtische Seiten Nähere Informationen zu einigen Veranstaltungen gibt es im Laufe des Jahres auf den Internetseiten der beiden Städte unter www.langenfeld.de und www.monheim.de

Kunstfreunde dürfen sich 2020 auf beachtliche Ausstellungen freuen. Im Stadtmuseum geht die Ausstellung „Der Olymp: Sex and Crime im Götterhimmel“ noch bis zum 16. Februar. Danach sind vom 20. März bis 14. Juni unter dem Titel „Mit kühlem Blick – Die Neue Sachlichkeit“ Gemälde aus der Zeit der Weimarer Republik unter anderem von Alexander Kanoldt, Ulrich Neujahr und Rudolf Dischinger zu sehen; als erster Teil einer Doppelausstellung aus der Sammlung Frank Brabant. Die Wasserburg Haus Graven präsentiert vom 15. März bis 26. April in der Doppelausstellung „Szenerie und Positur“ Gemälde von Michaela Dreßen und Alfons Gummersbach. Beim Kunstverein Langenfeld sind noch bis zum 17. Januar Bilder von Udo Dziersk (“Landschaft der Kommunikation“) ausgestellt.

Die Freiluftsaison in Monheim beginnt am 26. April mit dem Frühlingsfest, das den Rahmen für den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres abgibt. In Kooperation mit dem Treffpunkt Monheim organisiert das Citymanagement wieder vielerlei Aktionen. So verwandelt sich die Krischer-Straße in einen Sport-Parcours. Am Sonntag, 7. Juni, werden beim 17. Monheimer Kindertag auf der Nord-Süd-Achse an der Brandenburger Allee Dutzende von Akteuren eine Vielzahl verschiedener Mitmach-Angeboten auf die Beine stellen.

Unter dem Motto „Gartenzwerg trifft Gänseliesel“ feiern die Monheimer vom 19. bis 21. Juni ihr Stadtfest als „XXL-Gartenparty“. Die ersten Hauptacts für die Open-Air-Bühne sind bereits gebucht. Der Gänselieselmarkt am 20. Juni wird erstmals von Trödelmarkt-Profis, der Firma Höfges Veranstaltungspool GmbH, organisiert. Der ursprüngliche Charme und Charakter des Traditionströdels sollen aber ausdrücklich beibehalten und das grundsätzliche Marktkonzept nicht verändert werden. Auch sollen sich die direkten Anwohner der Marktstraßen wie gehabt vorab einen festen Standplatz sichern können. Die Anmeldung für den 44. Monheimer Gänselieselmarkt ist ab dem 10. Februar 2020 dann über die Internetseite www.hoefges.com möglich.

Erneut ist das Berliner Viertel am Wochenende des 18. bis 20. September September des Schauplatz eines großes Festes. Das Septemberfest wartet traditionell mit einer bunten Mischung aus Kirmes, prallem Bühnenprogramm und Trödelmarkt auf. Auf der Bühne produzieren sich vor allem örtliche Schulen, Vereine und Künstler.

Traditionell lässt sich der Bürgermeister zum Stadtfest auf eine Wette ein. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)