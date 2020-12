Kostenpflichtiger Inhalt: Vor dem Fest in Langenfeld : Weihnachtsbäume zum Selberschlagen

Stefan Sühs auf seiner Weihnachtsbaum-Plantage in Berghausen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Wer seinen Christbaum eigenhändig fällen will, kann dies unter anderem in der Langenfelder Gärtnerei Sühs tun. Auch Bauer Bossmann aus Baumberg bietet Weihnachtsbäume an.