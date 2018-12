Langenfeld: Hier gibt es Tipps für Sehbehinderte

Langenfeld An jedem zweiten Mittwoch im Monat berät ein Experte des Blindenvereins an der Solinger Straße 32.

Ein neues Beratungsangebot für Blinde und Sehbehinderte startet jetzt. Die Anlaufstelle in einem zentral gelegenen Ladenlokal an der Solinger Straße 32 ist barrierefrei erreichbar. Das ist vor allem für Tim Eigenbrodt und seine barrierefreie Musterwohnung „Happy mit Handikap“ wichtig, denn er sitzt selbst im Rollstuhl. Doch ist die Barrierefreiheit auch sehr von Vorteil bei Menschen, die nicht oder nur sehr schlecht sehen können.

Eigenbrodt und Ralf Schmidt kennen sich schon länger. Deshalb lag es nah, das neue Beratungsangebot, das der „Blinden- und Sehbehinderten Verein Rhein-Wupper“ künftig in Langenfeld anbieten möchte, genau dort zu installieren. Schmidt, selbst sehbehindert und zertifizierter Blickpunkt-Auge-Berater, wird an jedem zweiten Mittwoch im Monat zwischen 10 und 13 Uhr blinden oder sehbehinderten Menschen gratis und unverbindlich beraten.

Was Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehinderten-Vereins

„Seit 16 Jahren bin ich auf dem rechten Auge blind und habe einen Tunnelblick“, sagt Schmidt. Auch Bettina Wigger, die Vorsitzende des Blindenvereins, ist spät erblindet. „Ich stand plötzlich vor einer Wand“, erinnert sie sich. Deshalb seien Informationen wichtig. „Was gibt es für Hilfsmittel, wo bekomme ich Fördermittel, was steht mir zu?“, zählt Schmidt auf.

Ein gut ausgestatteter Koffer mit allen möglichen Hilfsmitteln soll Ratsuchenden und deren Angehörigen Anstöße geben. „Den Stock kennt vermutlich jeder, das ist ein Tastwerkzeug“, erklärt Schmidt. „Und das Zeichen mit den drei schwarzen Punkten.“ Aber es gibt noch viele Hilfsmittel mehr, die das Leben für blinde Menschen einfacher machen. Da sind zum Beispiel die Füllstandsanzeiger, die man an einem Glas oder einer Tasse befestigen kann und die dann piepen, wenn das Gefäß voll ist. Oder der tastbare Zollstock, der Sockenhalter für die Waschmaschine oder die Geldbox für Münzen, damit das richtige Kleingeld sofort parat ist. „Für Geldscheine gibt es ein elektronisches Erkennungsgerät“, sagt Schmidt. Auch Kartenspiele, bei welchen die Karten auf der Rückseite mit Blindenschrift kenntlich gemacht sind, kann Schmidt präsentieren. „Wir machen keine medizinische oder juristische Beratung, aber wir wissen, wo man sich in dem Falle hinwenden kann.“

Schon kommt die erste Ratsuchende herein. Helga Jansens Sehvermögen ist stark eingeschränkt. „Ich bin nicht blind, aber wenn fremde Wörter dicht an dicht geschrieben sind, das kann ich nicht lesen.“ Nun sucht sie eine Vergrößerungsmöglichkeit, damit sie sich selbst die Fingernägel schneiden kann. „Eine Lupe, die stehen bleibt“, meint sie. Bettina Wigger empfiehlt: „Am besten wäre ein Bildschirmlesegerät.“ Diese Geräte nehmen auf und stellen alles vergrößert auf einem Bildschirm dar. Jansen ist begeistert über die Hilfsmittel. „Davon wusste ich gar nichts“, sagt sie und Wigger bestätigt: „Solche Sachen gibt es ja auch nicht im Laden um die Ecke.“ Gerade deshalb ist die Beratung auch wichtig, damit Menschen wie Helga Jansen aus vollem Herzen sagen können: „Ich bin so froh, das hier gefunden zu haben.“