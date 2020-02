Langenfeld/Monheim Pflege : Hier gibt es Hilfe bei der Pflege

In Pflegekursen lernen Angehörige die Lagerung. Foto: Heiko Kempken

Langenfled/Monheim Caritas-Gesprächskreis trifft sich am 3. März, St. Martinus bietet Pflegekurse an.

(og) Der Gesprächskreis für pflegende und betreuende Angehörige im Caritas-Treffpunkt möchte all jene unterstützen, die einen geliebten Menschen pflegen und betreuen. Ganz gleich ob zu Hause oder in einer stationären Einrichtung: Diese Situation ist oft herausfordernd oder belastend. Dies gilt auch für Menschen, die in ihrem Umfeld jemanden haben, der an Demenz erkrankt ist.

Neben vielen guten Tipps und Informationen haben andere Betroffene ein offenes Ohr für Sorgen und Fragen. Der Austausch hilft, mit dieser Situation besser zurecht zu kommen. Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet an jedem dritten Dienstag im Monat statt. Bedingt durch die Karnevalsfeier im Caritas-Treffpunkt, wird der Termin auf den 3. März verschoben. Das Treffen findet im Caritas-Treffpunkt, Berliner Platz 12, in Monheim statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet Karin Arenz unter Tel. 02173 939203 oder per E-Mail an caritas-treffpunkt@caritas-mettmann.de.

Im St. Martinus Krankenhaus Langenfeld starten wieder Pflegekurse. Sie beginnen jeweils mittwochs um 16.30 Uhr und dauern bis 18.45 Uhr. Ein Nachmittag besteht aus drei Modulen à 45 Minuten. Am 4. März geht es um das Thema Pflegealltag, -umgebung, -netzwerke. Am 11. März geht es um Mobilisation und Bewegung, Einsatz von Hilfsmitteln und Lagerung des Pflegebedürftigen. Am 18. März stehen die Themen Vorbeugung von Zweiterkrankungen, Körperpflege, Hygiene zu Hause und Umgang mit Inkontinenz im Mittelpunkt. Das Angebot ist kostenfrei und wird von den Trainerinnen der Familialen Pflege geleitet. Die Veranstaltung findet im St. Martinus Krankenhaus, Klosterstraße 32, Raum 40, statt.