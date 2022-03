Erlöserkirche bringt Menschen das Fasten bei : Heute beginnt die Fastenzeit: wenig Essen, viel Bewegung

Langenfeld Das Ende der Karnevalssaison ist der Beginn der christlichen Fastenzeit. Von Aschermittwoch bis zur Osternacht fasten gläubige Christen 40 Tage lang. Dabei kann sich das Fasten ganz unterschiedlich gestaltet werden.

Die Erlöserkirche in Langenfeld begleitet die Gläubigen mit ihrem Fastenkurs durch die Zeit und möchte auch Neulingen einen einfachen Zugang ermöglichen. „Unser Kurs ist sehr gut für Erstfaster geeignet“, betont Renate Brüll, die den Kurs in der Kirchengemeinde begleitet. Die Erstfaster sollten dabei dringend die Informationsveranstaltung am 3. März besuchen, betont sie. Außerdem sei es wichtig, dass man gesundheitlich zum Fasten in der Lage ist. „Man sollte eine Erlaubnis von seinem Arzt mitbringen. Gesunde Menschen können immer fasten, aber bei Vorerkrankungen sollte man aufpassen“, erklärt sie.