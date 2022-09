Ausblick aufs Wochenende in Langenfeld : Was es beim Herbstfest zu entdecken gibt

Langenfeld Shopping, Kreatives, Umweltschutz und Nachhaltigkeit – am kommenden Wochenende wird in der Langenfelder Innenstadt ein buntes Programm geboten.

Ein Wochenende mit jeder Menge Programm wartet auf die Langenfelder am 24. und 25. September. Der Herbstmarkt wird im Bereich der Fußgängerzone auf der Solinger Straße viele Marktstände mit einem bunten Angebot für Haus und Garten präsentieren. Unter dem Motto „Nützliches und Schönes, Pflanzen und Blumen, – tolle Angebote für Haus und Garten“ gibt es am Wochenende von 10 bis 18 Uhr beim Herbstmarkt Langenfeld auf der Solinger Straße und dem Marktplatz reichlich Gelegenheiten, sich auf die farbenfrohe Jahreszeit einzustimmen.

Um neue Kraft zu tanken, trifft sich dann die ganze Familie bei Pommes und Bratwurst . Gern gegessen sind die leckeren Champignons mit Joghurt- oder Knoblauchsoße von „den Brätern und Verzapfern“. Wer es lieber süß mag, kommt am Crepes-Stand bestimmt auf seine Kosten. Regionale Händler bieten ausgefallenen Senf oder selbstgemachten Likör an.

Beim Herbstmarkt dabei ist auch Familie Busch mit ihrem leckeren Wein vom eigenen Weingut in Rheinhessen. Dazu gibt es Flammkuchen. Vielleicht mit Salbei oder Wildschwein? An der Hajek Steele gibt es einen kleinen Biergarten mit leckerem Hofbräu-Oktoberfestbier.

Am Sonntag haben dann die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten viele Angebote und Aktionen an. Bei vielen Geschäften gibt es zudem besondere Produktinformationen oder Probier- und Testmöglichkeiten.

Darüber hinaus gibt es in Zusammenarbeit mit der VHS im Flügelsaal des Kulturzentrums (Hauptstraße 133) zwei kostenlose Vorträge. Ab 15 Uhr verrät Carola Hoppen (Naturgarten e.V.) in ihrem Vortrag: „Naturnah Gärtnern – Artenvielfalt im eigenen Garten“, wie man Garten oder Balkon zu einem Paradies für sich und die kleinsten und größeren Tiere machen kann und warum das überhaupt wichtig ist.

Parken Am verkaufsoffenen Sonntag wird kein Blick auf das Parkticket nötig sein, da die mehr als1800 Parkplätze im Zentrum (Sass am Markt, Marktkarree, Rathaus, Stadtgalerie und Parkpalette an der Turnerstraße sowie in den übrigen Straßen) kostenlos für die Besucher bereitstehen.