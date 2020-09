Nicht nur für Langenfelder : Kunstschule lockt mit kreativen Ferienkursen

Langenfeld Ob Handarbeit, Malen, Basteln oder ein eigener Podcast – für jedes Faible und Alter ist etwas dabei. Auch Modedesign zählt zu den Angeboten ab dem 12. Oktober.

(elm) Für alle, die in den Herbstferien keinen Urlaub planen, aber dennoch auf der Suche nach etwas Abwechslung sind, hat die Volkshochschule Langenfeld wieder ein vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Bereits die erste Ferienwoche lockt mit allerhand kreativen Angeboten: Wer zwischen 10 und 18 Jahren alt ist und Spaß am Zeichen und neuen Outfits hat, kann im Workshop „Modedesign“ (Kurs-Nr. 7403) von Montag, 12. Oktober bis Freitag, 16. Oktober, jeweils von 9.30 bis 11.45 Uhr, lernen, wie man die eigenen Designideen auf Papier bringt. Dabei gehört das Zeichnen der Modelle ebenso dazu wie die Vermittlung praktischer Zeichentechniken. Ziel ist es, bis zum Ende des Kurses das eigene Traumoutfit selbstständig zu entwerfen.

In der zweiten Ferienwoche heißt es: „Ich mache meinen eigenen Podcast“. Alle interessierten Nachwuchsjournalisten zwischen zehn und zwölf Jahren (Kurs-Nr. 7306) können vom 19. bis 21. Oktober, jeweils von 9 bis 13 Uhr, von der Hörfunkjournalistin Viola Gräfenstein erfahren, was ein Podcast ist, wie man Themen dafür findet und wie diese technisch umsetzt werden. Am Ende erhalten die Kinder eine DVD mit ihrem eigenen Podcast. Ein zweiter Kursus (Kurs-Nr. 7406) wendet sich von 22. bis 24. Otkober, jeweils von 9 bis 13 Uhr, an Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren.

Um Licht in die nun beginnende dunkle Jahreszeit zu bringen, wird zum Ende der Herbstferien mit allem gearbeitet, was leuchtet. Im Kurs „Alles was leuchtet: Kreativität und Entspannung“ (Kurs-Nr. 7307) malen Kinder ab acht Jahren ihr persönliches Lieblingsmotiv mit verschiedenen Leuchtfarben auf große Leinwände. Ob Fantasietier, Lieblingsplatz oder Sternenhimmel – hier wird alles zum Leuchten gebracht. So strahlt das Bild auch bei Nacht. Außerdem können die Kursteilnehmer mit Glasmalerei kleine Windlichter herstellen. Der Kursus finde am 22. und 23. Oktober, jeweils von 13.30 bis 18 Uhr, statt.