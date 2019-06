Tipp : Hennes Bender ulkt in der Langenfelder Stadthalle

Langenfeld Der Bochumer gibt in Langenfeld ein Wunschkonzert der Komik.

Benders „Jubiläumsprogramm“ entstand voriges Jahr aus Anlass des 50. Geburtstags des Komikers. 1968 in Bochum geboren, kam er, um sprichwörtlich zu bleiben. In Bochum ging er zur Schule, studierte dort fest beheimatet Schauspiel und feierte Comedy-Erfolge in und um den Pott herum. Klassisches, Stand-up, Bühne, Fernsehen, Schreiben, eigene Shows, nichts ist im fremd, und alles hat er schon ausprobiert. In seinem Best of der besonderen Art darf das Publikum nämlich mitentscheiden, welche Nummern gespielt werden. Wobei so bender-typische Lieblingssketche wie „Die Doppelhaushälfte“, „Spongebob“ und „La Boum“ regelmäßig mit auf der Wunschliste stehen.