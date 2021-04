Straßensperrungen : Helikopterarbeiten an den Stromleitungen

Langenfeld Weil der Betreiber Amprion die Arbeiten an den Stromleitungen mit einem Helikopter ausführt, müssen einige Straßen zeitweise gesperrt werden.

Der Netzbetreiber Amprion führt von Sonntag, 11. bis Donnerstag, 22. April, an der Höchstspannungsleitung zwischen Mettmann und Opladen Arbeiten mit einem Helikopter aus. Dafür müssen Abschnitte der A59, der A542, der Landstraße 43 sowie der Landstraße 108 kurzzeitig gesperrt werden, so das Unternehmen. An der Leitung, die an Haan und Hilden vorbei über Langenfeld bis in die Umspannanlage Opladen verläuft, montiert Amprion Flugwarnkugeln. Zusätzlich baut der Betreiber Vogelschutzmarkierungen dort aus, wo die Leiterseile getauscht werden sollen. Für die Arbeiten werden folgende Straßen gesperrt: Samstag, 17. April, zwischen 5 und 9 Uhr Sperrung der A542 zwischen dem Dreieck Monheim-Süd und der Anschlussstelle Reusrath in beide Fahrtrichtungen sowie Sperrung der L43, Hitdorfer Straße, parallel zur A542; Sonntag, 18. April, zwischen 5 und 9 Uhr Sperrung der A59 zwischen der Anschlussstelle Richrath und dem Rastplatz Wolfhagen; Donnerstag, 22. April, im Laufe des Tages für rund zwei Stunden Sperrung der L108, Masurenstraße, zwischen Rheindorf und Mehlbruch. Die Leitung stammt aus den 1960er Jahren, deshalb besteht Erneuerungsbedarf. Über eine Strecke von insgesamt rund 60 Kilometern modernisiert Amprion die Stromverbindung bis Oktober 2021. Dafür werden Leiterseile ersetzt, Seile der Stromkreise reguliert und Isolatorenketten ausgetauscht. Zudem werden die Masten stellenweise verstärkt.