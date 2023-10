Langenfeld CDU fordert Haushaltsdisziplin: keine Kassenkredite

In der CDU-Ideenfabrik sei laut Parteivorstand auch die Idee zu Quartieren für „generationenübergreifendes Wohnen“ geboren worden, in die Projekte wie Demenzwohngruppen, Wohnen mit Tieren und soziale Landwirtschaft einbezogen werden könnten. „Quartiere mit Zukunft“ sollten möglichst mit Lebensmittelversorgern (plus Bäcker), einem Treffpunkt, Freizeit- und gastronomischen Angeboten ausgestattet sein. Dies in den Randlagen des Stadtgebietes umzusetzen, werde herausfordernd sein, so der Vorstand. Er fordert aber, dass die Verwaltung diese Aufgaben abseits ihrer Pflichtaufgaben konsequent verfolgt. Auch Investitionen in den Sport dürften nicht fortlaufend verschoben werden.