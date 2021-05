Wäschetrockner in Mehrfamilienhaus : Langenfelder Hauptstraße gesperrt nach Kellerbrand

Während des Feuerwehreunsatzes war die Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Akazienallee für den Verkehr gesperrt. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus hat die Polizei am Montagvormittag den südlichen Teil der Hauptstraße gesperrt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war ein Wäschetrockner in Brand geraten. Niemand sei verletzt worden.

Gegen 11 Uhr war die Feuerwehr nach einem Alarm mit mehreren Löschwagen ausgerückt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Keller. Die Wehrleute löschten den Brand schnell, entfernten danach den Qualm aus dem Keller mit einem Hochleistungslüfter. Während des Einsatzes war die Hauptstraße zwischen der Bahnhofstraße und der Akazienallee gesperrt.

(mei)