Langenfeld Gut Hecke wird jetzt saniert

Wer auf der Opladener Straße stadtauswärts fährt, wird es bereits bemerkt haben: An Gut Hecke, konkreter an dem markanten Haupthaus mit dem Laubenvorbau, wird derzeit gearbeitet. Der nach Norden weisende Gebäudeteil ist eingerüstet. Die leicht geneigte und daher nicht mehr standsichere Außenmauer aus Fachwerk wurde abgetragen und wieder komplett neu aufgebaut: Die gemauerten Gefache sind noch unverputzt. In den Innenräumen ist die Decke zum Obergeschoss immer noch abgestützt. „Die Wand wies große Schädigungen auf, das Holz zeigte Pilzbefall“, erklärt Stephan Anhalt, Leiter des Referats Stadtplanung und Denkmalschutz. Daher habe die Untere Denkmalbehörde die denkmalrechtliche Erlaubnis erteilt, sie in Gänze zu erneuern. Seine Abteilung habe dies im Rahmen einer Anhörung mit dem LVR-Amt für Denkmalpflege abgestimmt. Das Millionenprojekt wird öffentlich gefördert.