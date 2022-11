Für Lokalpatrioten Langenfeld hat eine eigene Seife

Langenfeld · In der Manufaktur „be green – be better“ gibt es jetzt etwas für Lokalpatrioten. Nachhaltigkeit in allen Bereichen ist hier das Programm.

23.11.2022, 15:04 Uhr

Wer sich einmal mit einer Langenfeld-Seife waschen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Foto: Yvonne Dahl

Und wieder ist eine neue Charge fertig produziert, wird liebevoll in nachhaltigen Graskartons verpackt und auf die aktuellen Bestellungen verteilt. Luc schnappt sich sein Fahrrad und die Päckchen, die es heute auszuliefern gilt. Innerhalb Langenfelds erhalten die Kunden ihre Bestellungen emissionsfrei und persönlich mit dem Rad an die Tür geliefert. Für ein kurzes Pläuschchen ist auch noch Zeit – der Kontakt und Austausch mit den Kunden wird hier großgeschrieben. Ein ganz normaler Tag bei „be green – be better“, der Manufaktur für Naturkosmetik aus Langenfeld. „Seit fast drei Jahren produzieren wir in Handarbeit festes Shampoo, feste Dusche, Cremes und mehr“, berichtet die Gründerin Yvonne Dahl (46). Zusammen mit ihrem Mann Luc Golob (52), Diplom Chemiker, hat sie die Rezepte entwickelt und die Manufaktur aufgebaut. Die beiden haben sich ein großes Ziel gesetzt: sie möchten Langenfeld grüner machen. Wie sie das erreichen? Indem sie nachhaltige Naturkosmetik als echte Alternative zu herkömmlichen Drogerieprodukten anbieten. „Unser gesamtes Sortiment besteht aus natürlichen Zutaten, ist vegan und plastikfrei. Nachhaltigkeit wird bei uns auf allen Ebenen ernst genommen und umgesetzt. Vielen Menschen liegt ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt sehr am Herzen. Unseren Kunden gefällt es, dass wir unsere Produkte hier vor Ort entwickeln und herstellen. Sie kaufen gerne lokal bei uns und unterstützen so ein Unternehmen in ihrer Region.“ Als Dankeschön für die Treue und Unterstützung der Langenfelder Kunden hat sich „be green – be better“ etwas Besonderes ausgedacht. „Wir lieben unsere Stadt und die Menschen, die hier leben. Wir haben eine tolle Community und viele treue Stammkunden aus der Umgebung. Um ihnen etwas zurückzugeben, haben wir die Langenfeld-Seife in den Farben unserer Stadtflagge mit Langenfeld-Schriftzug entwickelt.“ Die exklusive Langenfeld-Seife duftet nach Lemongras und ist im Geschenkset oder einzeln erhältlich. Sie eignet sich somit bestens sowohl als Geschenk für sich selbst als auch für die liebsten Langenfelder. Erhältlich ist sie im Internet unter www.begreenbebetter.de und zu den Abholzeiten montags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr auch vor Ort am Fahlerweg 7.

(og)