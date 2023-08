Bowling in Langenfeld Bowling ist angesagter als Kegeln

Von Cristina Segovia-Buendía

Gemütlich sitzen die Arbeitskollegen von Pascal Fierro an einem Abend mitten in der Woche auf den bequemen Lounge-Sesseln. Sie plaudern in einem wohligen Ambiente aus lilafarbenem Licht und schauen sich abwechselnd dabei zu, wie sie versuchen, alle zehn Pins am anderen Ende der langen Bahn mit einer Kugel zu Fall zu bringen. „Wir sind für solche Teamabende, die wir bis zu zweimal im Jahr unternehmen, früher sonst eher nach Düsseldorf gefahren“, erzählt Fierro, Inhaber des gleichnamigen Friseursalons in der Langenfelder Innenstadt. „Mit den neuen Bowlingbahnen in Berghausen, müssen wir gar nicht mehr so weit weg“, freut sich nicht nur der Chef, sondern auch die Belegschaft, die zum Teil mit dem Fahrrad angereist ist.