Stadtwerke Langenfeld Hardt: A3-Zufahrten werden gesperrt

(og) Die Stadtwerke Langenfeld bessern ab Montag, 4. September, ein Gasrohr in der Straße Hardt aus. In Höhe der Autobahnzufahrten zur A3 kommt es deshalb zu einer geänderten Verkehrsführung. Die Hardt ist in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen nur einspurig zu befahren. Das teilen die Stadtwerke mit. Zudem wird in Vorbereitung dieser Baustelle die Autobahnauf- und -abfahrt von Freitagabend, 1. September, bis Samstagmorgen, 2. September, auf Anordnung der Autobahn GmbH gesperrt. Die Stadtwerke Langenfeld raten deshalb dazu, den Bereich zu umfahren. Grund für die Ausbesserungsareiten ist ein undichtes Gasrohr. Das Leck war bei einer routinemäßigen Kontrolle aufgefallen und wird nun repariert, so Stadtwerke-Sprecher Henning Drees.