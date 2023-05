Langenfeld Mobilfunk Mobilfunkmast: Hapelrather wollen Alternativstandort

Bergfeld verweist auf mehrere Grundstücke entlang der Bahnlinie, die weniger störend am Rande des Landschaftsschutzgebietes lägen, und die auch angeblich bei den jeweiligen Eigentümern nachgefragt wurden. So habe die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) beim Eigentümer eines Grundstück unmittelbar außerhalb des Landschaftsschutzgebietes an der Trompeter Straße Interesse angemeldet. „Da dieser jedoch nicht direkt geantwortet hatte, wurde der Standort verworfen“, berichtet Bergfeld. Um seinen Standunkt zu untermauern, fügt er die Bewertung des Landschaftsbildes durch das LANUV an, wonach der geplante Standort mitten in der Wertstufe „hoch“ liegt, die beiden alternativen Standorte am Übergang bzw. in der Wertstufe „mittel“ liegen. Auch der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde hatte beschlossen, die Deutsche Funkturm GmbH aufzufordern, mit diesem Eigentümer über eine klare Zu- oder Absage zu verhandeln.