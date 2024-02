Polizei fahndet rund um Monheim Unbekannte stehlen betagten Kundinnen die Handtasche

(og) Zwei ältere Frauen sind am Freitag Opfer von Handtaschendiebinnen geworden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Beide Male war der Tatort ein Discounter, einer in Monheim, einer in Baumberg. Die Polizei bittet um Hinweise. Laut Polizeibericht war eines der beiden Opfer, eine 78-Jährige aus Monheim, gegen 11.20 Uhr in einem Discounter an der Straße Am Wald unterwegs. Während sie ihre Einkäufe erledigte, wurde ihre Handtasche, die sie im Einkaufswagen abgelegt hatte, entwendet. Erst an der Kasse fiel der Seniorin der Diebstahl auf. Die Polizei überprüfte die Videoaufnahmen und verfolgte im Film, wie zwei junge Frauen die Handtasche der Monheimerin entwendeten. Die etwa 20 bis 25 Jahre alten Tatverdächtigen waren beide von dicklicher Statur und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild, so die Polizei. Eine der beiden Täterinnen hat schwarze lange Haare, trug eine schwarzer Felljacke, eine helle Hose und weiße Turnschuhe. Sie hatte eine Umhängetasche dabei. Die zweite soll blonde lange Haare haben, trug eine grüne Felljacke, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Sie war ebenfalls mit einer Umhängetasche unterwegs. Nur kurze Zeit später, gegen 12 Uhr, ereignete sich in einem weiteren Discounter an der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg ein ähnlicher Handtaschendiebstahl. Opfer war eine 85-Jährige. Die Einsatzkräfte fanden heraus, dass die Tat ebenfalls von den zwei jungen Frauen begangen worden war. Die Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Da sich in der Handtasche der 85-jährigen ein ortungsfähiges Handy befunden hatte, fand die Polizei die Tasche kurze Zeit später in einem Altpapiercontainer in Düsseldorf-Garath. Bargeld sowie die Debitkarte waren weg. Die Beamten ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei Monheim unter Telefon 02173 9594 6350 entgegen.