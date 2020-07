Langenfeld : Pools sind heiß begeht und ausverkauft

Christiane Mauri von Hagebau in Langenfeld berät in Sachen Pools und hat nur noch Mini-Modelle im Angebot. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In den Baumärkten sind Wasserbecken für den heimischen Garten stark gefragt. Coronabedingt. Nur noch wenige, kleine Modelle sind dort erhältlich. Sie müssen selbst aufgebaut werden.

Wie soll man sich den Sommer versüßen, wenn Schwimmbäder geschlossen sind und das Reisen nur begrenzt möglich ist? Mit einem eigenen Pool im Garten. Das jedenfalls dachten sich offenbar viele Leute, so dass es wahre Hamsterkäufe in den Baumärkten gab.

Dabei gibt es einiges zu beachten, will man sich einen Pool in den Garten stellen. Das fängt beim Untergrund an. „Die Voraussetzung ist ein ebener Boden, ein fester Boden“, erklärt Mauri. Denn der hat so einiges zu tragen. „Es braucht Grummiunterlagen, auf die man den Pool stellen kann“, ergänzt eine für Pools zuständige Mitarbeiterin des Hellweg Baumarktes in Monheim, die nicht genannt werden will.