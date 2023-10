Langenfeld BMW von Sportgelände gestohlen - Halter ortet ihn in Remscheid

Zwischen 12.30 und 16.30 Uhr waren unbekannte Täter in eine Umkleide auf einem Sportplatz an der Baumberger Straße auf bisher nicht geklärte Weise eingebrochen. Sie entwendeten die Sporttasche eines 32-jährigen Leverkuseners, in der sich neben dessen Portemonnaie auch der Fahrzeugschlüssel des auf dem Parkplatz abgestellten BMW X1 befunden hatte. Die Einbrecher nutzten den BMW als Fluchtfahrzeug. Als der Halter den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Polizei. Zeitgleich ortete er sein Fahrzeug in Remscheid. Eine umgehend zur dortigen Lindenhofstraße gesandte Streifenwagenbesatzung fand den grauen SUV mit Leverkusener Städtekennung in Höhe der Hausnummer 12 verschlossen vor.