Langenfelder Handel Hagebaumarkt schafft Platz für Zoo & Co

Langenfeld · Der Hagebaumarkt in Langenfeld hat sein Konzept erweitert und optimiert. Er bietet nun auch Schönes für zuhause. In der frei gewordenen Halle hält der Tierhandel Zoo & Co alles rund um das geliebte Haustier bereit.

26.03.2024 , 10:49 Uhr

Umbau Hagebaumarkt: Simone Berger erläutert das neue Konzept, zu dem nun auch ein Untermiter gehört, der Tiernahrung anbietet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes