Elektromobilität in Langenfeld Ladesäulen: Handel beklagt lange Wartezeiten

Der Handel hat die Chancen erkannt. Rewe beispielsweise hat die Energietochter EHA gegründet, die bis 2025 rund 6000 Ladesäulen aufstellen wollte. Der EHA-Geschäftsführer klagte nun in einem Interview, „es dauert 14 Monate bis eine Schnell-Ladestation den Betrieb aufnehmen kann“. Beim Mitbewerber Edeka sieht es nicht besser aus. Die 14-Monate-Durchschnittszeit hat Heinz Hövener, Inhaber der Edeka-Frischecenter in Richrath und an der Schneiderstraße längst überschritten. Um seinen Kunden an der Schneiderstraße eine Lademöglichkeit zu bieten, beantragte er im Frühjahr 2021 Fördermittel. Die Zusage erfolgte im Sommer 2022, verbunden mit der Auflage, die Ladsäulen bis 30. Juni 2023 in Betrieb zu nehmen. Die im Jahresverlauf aufgebauten Ladesäulen stehen leider noch immer unter blauen Planen verdeckt. Die Frist wurde vom Zuschussgeber zunächst auf Ende 2023 verlängert, inzwischen bis 31. Dezember 2024. „Bei den aktuellen Haushaltslücken bin ich – unabhängig vom Tempo der weiteren Arbeiten – unsicher, ob die Mittel fließen“, so Hövener.