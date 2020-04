Langenfeld/Monheim : Mit schicken Schaufenstern gegen leere Kassen

Langenfeld Die Innenstädte sind verwaist. Händler fürchten um ihre Zukunft. Der Handelsverband NRW schließt Leerstände nicht aus.

Marion Herriger hat vor etwa anderthalb Jahren ihre Boutique „Marie Louise“ an der Solinger Straße eröffnet. Kurz darauf kamen die Bagger für den Straßenumbau. Jetzt Corona. Das Geschäft ist – wie alle anderen auch – geschlossen. „Ich weiß nicht, ob ich mich davon noch einmal erholen werde“, sagt die Geschäftsfrau. Sie hat für die Ladeneinrichtung ein Darlehen aufgenommen. Die Frühjahrskollektion ist eingetroffen und muss bezahlt werden. „Im Juli kommt schon die Herbst- und Winterware. Wie soll das gehen?“, fragt sie. 9000 Euro Bundeshilfe hat sie beantragt. „Das hilft weiter“, sagt sie. Doch angesichts der hohen Einkaufspreise sei damit die Kollektion noch nicht bezahlt. Und vielen Großhändlern gehe es jetzt ja ähnlich. „Wir kämpfen ums Überleben“, sagt sie und ist froh, dass ihr Vermieter Lothar Ziska ihr die Miete für April erlassen hat. Denn Rücklagen habe sie noch keine bilden können. „Man sagt, dass es drei bis fünf Jahre dauert, bis ein Laden richtig läuft“, erläutert sie. Einen weiteren Kredit, der dann auch zurückgezahlt werden müsse, will sie nicht aufnehmen. „Keiner weiß, wie es weitergeht. Viele Menschen verlieren ihren Job, erleben Kurzarbeit. Wer kann sich dann noch hochwertige Mode leisten“, umreißt sie das Problem der Branche.

Was Webinar mit dem Thema, wie Händler sich in Zeiten geschlossener Geschäfte präsentieren und ihre Waren sichtbar machen können auf Social-Media-Kanälen. Dazu ist auch ein App in Arbeit. Darüber hinaus könne dieZeit genutzt werden, Konzepte zu überdenken und zu aktualisieren

Maria Chrzanowski, Inhaberin der Boutique „Maria Vikuna“ an der Langenfelder Hauptstraße, bleibt optimistisch. Sie setzt die Empfehlungen des Handelsverbands bereits um. „Ich dekoriere mein Schaufenster“ , sagt sie, „um zu zeigen, dass ich da bin.“ Sie denkt nicht darüber nach, aufzugeben. „Ich setze auf klassische Angebote und Nachhaltigkeit“, beschreibt sie ihr Angebot. Da sei sie nicht so abhängig von modischen Trends. Sie geht auch jetzt regelmäßig in ihr Geschäft und ist telefonisch für ihre Kundinnen da. Wie es nach der Krise aussieht, müsse sich zeigen. Sie setzt auch auf die Geduld der Lieferanten. Einen Antrag auf Förderung in Höhe von 9000 Euro hat sie gestellt. Die Herbst- und Winterware hat sie jedoch erst für August/September geordert. „Andere Zeitfenster finde ich ohnehin verfrüht.“ Dietmar Reckmann von der Boutique Shoes&More in der Stadtgalerie wirbt mit Rabatten, will sich zu den Bedingungen jedoch nicht öffentlich äußern.