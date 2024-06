Krankenhaus Langenfeld Gynäkologie-Chef geht in den Ruhestand

(mmo) In fast 30 Jahren begleitete Dr. Detlev Katzwinkel (66) geschätzt rund 10.000 Babys und ihre Mütter in der Zeit von der Schwangerschaft bis zur Geburt. Ob in Vorgesprächen, bei Routineuntersuchungen oder im Kreißsaal strahlte er Ruhe und Sicherheit aus. Vor seinem vierjährigen Engagement in einem Entwicklungsprojekt in Mali (West-Afrika) arbeitete er in der St. Lukas Klinik Solingen. Nach Afrika ab 1992 als Oberarzt im Remigius Krankenhaus Opladen und seit 1996 als Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im Martinus-Krankenhaus Langenfeld. Der gebürtige Solinger (Merscheid) geht Ende Juli in den Ruhestand.