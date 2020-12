Einlösbar in rund 70 Geschäften : Langenfeld-Gutscheine gibt es jetzt auch online

Langenfeld Die neuen Coupons sind laut Marketingverbund Kommit gefragt. Das Citymanagement musste schon nachlegen. Die Gutscheine mit Werten von 10 und 20 Euro sind in 34 Langenfelder Betrieben erhältlich und können wie Bargeld eingelöst werden.

Wer nicht so recht weiß, was er Weihnachten verschenken soll und coronabedingt keine Lust hat, einkaufen zu gehen, für den gibt es eine gute Alternative: den Langenfeld-Gutschein. Der Marketingverbund Kommit hat den Gutschein entwickelt, der in rund 70 Geschäften eingelöst werden kann. Ziel ist es, die örtliche Wirtschaft zu unterstützen. Die Umsätze bleiben so in der Stadt, erläutert Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Die Gutscheine mit Werten von 10 und 20 Euro sind in 34 Langenfelder Betrieben erhältlich und können wie Bargeld eingelöst werden. „Die Leute haben schon darauf gewartet“, freut sich Buchhändlerin Hiltrut Markett. Und das Gute daran sei, dass sie innerhalb von Langenfeld in vielen Geschäften, Gastronomiebetrieben oder bei Dienstleistern eingelöst werden können. „Die Gutscheine laufen so gut, dass einige Geschäfte schon nachgeordert haben“, freut sich der Citymananger.