Langenfeld Kita Fahlerweg: Grünes Licht trotz Deponie

In Langenfeld fehlen bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2026/27 330 Kita-Plätze. Um den Rechtsanspruch erfüllen zu können, müssen in Langenfeld drei bis vier neue Kitas gebaut werden. Eine sechsgruppige Einrichtung soll auf einem städtischen Grundstück der Carl-Voss-Sportanlage am Fahlerweg entstehen. Im Norden und Süden ist das Grundstück von Einfamilienhäusern eingefasst. Bei der Bürgerbeteiligung im Rahmen des für den Kita-Neubau initiierten Bebauungsplanverfahrens hatten Anwohner die Sorge geäußert, dass sich dadurch das Verkehrsaufkommen erhöhen und die Parksituation noch weiter verschlechtern würde. Bei einer Verkehrszählung hat das zuständige Referat ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von 700 bzw 900 Pkw pro Tag ermittelt, heißt es in der Vorlage zum Planungsausschuss, der dazu kürzlich tagte. Auf einer Wohnstraße wie dem Fahlerweg könnten sogar stündlich 400 Pkw verträglich abgewickelt werden. Selbst wenn man als Vergleichsgröße das Verkehrsaufkommen an der Kita Möncherderweg heranziehe, komme man zu den üblichen Hol- und Bringzeiten auf 90 Pkw/Stunde. Man bleibe also weit unter den in den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen definierten Mengen.