Der 71-Jährige tritt in Langenfeld als Bürgermeisterkandidat an : Herweg kämpft für den Klimaschutz

Langenfeld Der Fraktionsvorsitzende der Grünen sitzt seit 20 Jahren im Stadtrat und kämpft dort für Klimaschutz, Digitalisierung und bezahlbare Wohnungen. Er bedauert, dass die Stadt Langenfeld hinter ihren Möglichkeiten zurück bleibe.

Günter Herweg nutzt für kurze Wege in die Innenstadt am liebsten das Fahrrad. Von Berghausen, wo der Fraktionsvorsitzende der Grünen lebt, sind es nur wenige Minuten. Und deshalb freut er sich, wenn die Fahrradstreifen in der Stadt überall so gut ausgebaut würden, wie auf dem Teilstück der Richrather Straße zwischen Theodor-Heuss-Straße und Fahlerweg. Das ist aber oft nicht so. Und leider hört die Markierung dann auch unerwartet auf, Autos parken als Hindernis am Straßenrand. „Wenn man in Langenfeld die Verkehrswende will, kann man es nicht allen Recht machen“, sagt der 71-Jährige. Doch selbst Autofahrer hätten Probleme, sich mit der unübersichtlichen Situation an der Richrather Straße zurecht zu finden. Herweg tritt am 13. September bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat für die Grünen in Langenfeld an. Ein besseres Verkehrskonzept, Klimaschutz, bezahlbare Wohnungen und der Ausbau der Digitalisierung gehören zu seinen Schwerpunktthemen.