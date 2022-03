Amtsgericht Langenfeld : Günstige Sozialprognose sorgt für mildes Urteil

Langenfeld Richterin und Staatsanwältin sind sich trotz der vielen Delikte einig und plädieren für ein geringes Strafmaß. Die Familie will den Verurteilten unterstützen.

Im Wesentlichen ist es die Kooperationsbereitschaft des umfänglich geständigen Angeklagten, dem Rechtsanwalt Jürgen Steinert aus Moers zur Seite steht, sowie die positive Sozialprognose, von der die Richterin sowie die Staatsanwältin Jana Ihling von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf überzeugt sind, so dass D. mit einem „blauen Auge“ in Form einer Gesamtstrafe von 150 Tagessätzen von 5 Euro davon kommt.

Seinen sozialen Absturz schildert D. wie aus dem Bilderbuch. Nach dem Fachabitur absolvierte er eine Ausbildung zum Mechatroniker und verdiente gutes Geld. „Doch habe ich zu viel gekifft und hatte irgendwann einfach keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen“, so erzählt D. den Anfang des Absturzes. Der Jobverlust war noch keine Warnung. „Mit relativ viel Arbeitslosengeld konnte ich es mir gut gehen lassen, bis ich dann aber irgendwann meine Wohnung verlor und schließlich an falsche Freunde und auch noch Alkohol geriet“, sagt D..

Als Obdachloser fühle er sich aber auch von der Bürokratie in Langenfeld im Stich gelassen, und auf der Suche nach Schlafplätzen macht er sich immer wieder wegen Hausfriedensbruchs schuldig. Was den Vorwurf der Unterschlagung anbetrifft, so kann nicht geklärt werden, ob D. den in seinem Rucksack gefundenen fremden Personalausweis nicht doch noch im Fundbüro hat abgeben wollen. Und auch die Tatumstände des Vorwurfs der Falschen Verdächtigung, dem ein plötzlicher Messerangriff des Verdächtigten, mit dem D. eine vage Freundschaft pflegt, vorangegangen sein soll, kann mangels Zeugen nie zweifelsfrei geklärt werden.