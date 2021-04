Nach der Sanierung : GSV hat ein neues Großspielfeld

Langenfeld Bürgermeister Frank Schneider übergab die sanierte Anlage dem Verein. Im Lockdown ist der Verein zudem selber aktiv geworden und hat die Innenräume des Vereinsheims renoviert.

Bürgermeister Frank Schneider übergab jetzt offiziell das bereits im November 2020 fertiggestellte Großspielfeld an der Elberfelder Straße an den GSV Langenfeld und den anliegenden Waldkindergarten. Erneuert wurden neben dem Kunstrasenbelag des Großspielfeldes auch ein Ballfangzaun, die Drainage (Entwässerung des Sportplatzes), das Pflaster rund um den Platz und das Kassenhäuschen.

Wegen der Probleme mit Gummigranulat, habe sich die Stadtverwaltung entschieden, vorerst neue Kunstrasenplätze nur mit Sand zu verfüllen, sagt Sprecher Andreas Voss. Das dafür entwickelte Kunstrasengarn ermögliche ein abdämpfendes Laufen, zusätzlich sei das Ballsprungverhalten deutlich besser abzuschätzen, so Voss. Im Anschluss an die Sportplatzarbeiten sei die Flutlichtanlage auf moderne LED-Beleuchtung umgestellt worden. Diese ermögliche eine neue Steuerung und sei sparsamer. So könnten beispielsweise nur einzelne Leuchten für das Torwarttraining eingeschaltet werden. Um dem Sportverein eine Übertragung der Spiele ins Internet zu ermöglichen, habe man einen Stromanschluss am mittleren Flutlichtmast angebracht. Die Firma „soccerwatch“ habe bereits eine Videokamera installiert. Trotz eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten als Folge der Corona-Pandemie, seien die Nutzer mit dem Umbau zufrieden. Der Vorsitzende des GSV Langenfeld, Horst Koch, und der sportliche Leiter, Andreas Vollmer, sagten: „Mit dem Neubau des Vereinsheims 2009 und der nun erfolgten Sportplatzsanierung ist die gesamte Sportanlage nun auf qualitativ sehr hohem Niveau.“ Man freue sich auf die Meisterschaftsspiele in der hoffentlich stattfinden Saison 2021/2022.