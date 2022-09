Finanzamt Hilden und Stadt Langenfeld stellen klar : Grundsteuererklärung ist bis Ende Oktober fällig

Langenfeld Jürgen West: „Eine Fristverlängerung ist noch nicht in Sicht.“ Wer zu spät abgibt, muss mit Verspätungszuschlägen rechnen.

() Die Grundsteuererklärung muss bis Ende Oktober bei den Finanzämtern vorliegen. „Es ist keine Fristverlängerung in Sicht“, sagt der Leiter des Hildener Finanzamtes Jürgen West am Mittwoch auf Nachfrage. Die Reform sei Ländersache. „Die Länder haben bislang nicht erkennen lassen, dass sich am Oktobertermin etwas ändern soll.“ Daran änderten auch anderslautende Vorschläge des Bundesfinanzministers nichts. „Für Fragen, beispielsweise wie der ein Quadratmeter große Mülltonnenplatz eingetragen werden müsse, oder aber die Frage nach der Lage von Grundstücken, steht unsere Hotline zur Verfügung“, betont West. Die sei unter Telefon 02103 91715959 von montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr ereichbar. „Nachmittags ist das Team sogar besser erreichbar als morgens“, weiß West aus Erfahrung. Wer keinen Elster-Zugang habe, könne die Formulare auch in Papierform anfordern. „Auf der Internetseite gibt es außerdem zahlreiche Erläuterungshinweise.“ West weist daraufhin, dass bei Versäumen der rechtzeitgen Abgabe ein Verspätungszuschlag fällig wird. „Die Höhe ist abhängig von der Größe des Objektes und der Dauer der Verspätung.“