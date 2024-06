Grundsteuer in Langenfeld Bürgermeister Schneider – Land treibt Städte in den Ruin

Die Grundsteuerreform könnte jetzt ein Fall für den Scheidungsanwalt werden. Als „vollkommen zerrüttet“ bezeichnet Bürgermeister Frank Schneider nämlich das Verhältnis zwischen dem Land NRW und den Städten und Kommunen. Grund ist der jüngste Gesetzesentwurf zur Anpassung der Grundsteuerreform, die am 1. Januar 2025 in Kraft treten soll. „Nach fünf Jahren der Untätigkeit legt die Landesregierung diese Umsetzung nun kurz vor knapp den Kommunen als faules Ei ins Nest“, so Schneider.