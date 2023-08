Diebststahl aus Langenfelder Schulen Banden habe es auf i-Pads abgesehen

In Leverkusen geht man mit den Diebstählen offener um. Dort hat die Politik ein Sicherheitskonzept der Stadt für ihre Schulgebäude eingefordert. Das wird vermutlich auch in Langenfeld so kommen. Jürgen Brüne (CDU) will das Thema in der Ratssitzung kommentieren und auch hinterfragen, ob die Verwaltung über ein Sicherheitskonzept nachdenkt. Denn es könne ja nicht sein, dass die Schulen, wie von der Politik unterstützt, gut ausgestattet werden mit digitalen Endgeräten, die dann nach Diebstählen wieder ersetzt werden müssen. Schulen zu sichern sei ein massive Maßnahme, so Brüne. Man müsse überlegen, mit welchen einfachen Mitteln Schulen ihre i-Pads schützen können. „Das ist landauf, landab eine Seuche“, sagt er.