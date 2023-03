Schwimmwettbewerb in Langenfeld Gute Schwimmer kommen vom Götscher Weg

Langenfeld · Am Schwimmfest haben sieben Langenfelder Grundschulen teilgenommen. Sie haben sich in vielen Disziplinen im Bad an der Langforter Straße gemessen.

21.03.2023, 16:20 Uhr

Sieben Grundschulen haben sich am Schwimmfest beteiligt. Foto: Stadt Langenfeld/Bastian Köchling