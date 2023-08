Tödlicher Unfall Grüne Kreise erinnern an tragischen Unfall

Er kritisiert, dass die Ampelphasen an der Theodor-Heuss-Straße viel zu kurz sind. „Man kommt nur bis zur Mitte“, beklagen er und seine Frau. „Dabei sind wir relativ flott.“ Für die Bewohner des gegenüber liegenden Altenheims sei das schwieriger. Vor allem rechtsabbiegende Autos, die in diesen Grünphasen abbiegen dürfen, hält er für gefährlich. Beim Hewag Seniorenheim, das an der Ecke Theodor-Heuss-/Richrather Straße steht, will man sich dazu nicht offiziell äußern. Aber die Türen nach außen sind verschlossen und dienen nur als Notausgänge.