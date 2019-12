Langenfeld : Grüne Damen helfen Klinikpatienten

Info

Woher Die Idee der Grünen Damen kommt aus den USA, wo sie allerdings Pink Ladies heißen. 1969 machte Brigitte Schröder, Ehefrau des deutschen Außenministers Gerhard Schröder (CDU), sie auch in Deutschland bekannt, allerdings mit grüner Kleidung.

Wie viel Bundesweit sind rund 11.000 Helfer/innen in mehr als 700 Einrichtungen tätig, seit rund 25 Jahren auch in Langenfeld.

Wie Wer sich bei den Grünen Damen (und Herren) am St.-Martinus-Krankenhaus in Richrath engagieren will, melde sich bitte bei Krankenhausseelsorger Robert Eiteneuer, Telefon 02173 7968227, Robert.Eiteneuer@st.martinus-langenfeld.de

Was Das St. Martinus gehört zur Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) mit mehr als 40 Einrichtungen vor allem in Nordrhein-Westfalen. Die GFO ist nicht profitorientiert und hat ein christlich-franziskanisches Profil.