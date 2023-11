Nachhaltigkeitsprojekt in der Stadtbibliothek Langenfeld Großer Andrang an der Tauschbörse

Auch die zweite Auflage der Kleidertauschbörse, die die Verbraucherzentrale in Zusammenarbeit mit dem Jugendrat und dem SkF in der Stadtbibliothek auf die Beine stellte, erfreute sich großer Nachfrage. „Wir hatten zusammen mit dem Jugendrat überlegt, so etwas anzubieten, um die Ressourcen zu schonen“, erzählt Laura Leuders, Umweltberaterin der Verbraucherzentrale. Der Erfolg forderte geradezu eine Wiederholung. „Jeder hat etwas im Schrank, was noch gut ist, ihm aber nicht mehr passt oder gefällt“, meint Leuders. Diese Kleidung sollte weder im Schrank versauern, noch weggeworfen werden, sondern neue Träger finden. So konnten bereits am Donnerstag bis zu zehn Kleidungsstücke in der Bibliothek abgegeben werden. Dafür wurden Punkte ausgegeben, für die während der Börse dann wieder Kleidung mitgenommen werden konnte. „So verleihen wir der Kleidung eine gewisse Wertigkeit“, sagt Leuders.