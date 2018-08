Langenfeld: Großeinsatz der Polizei in Spielhallen

Langenfeld Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei in Langenfeld Spielhallen, Cafés und ein Wettbüro durchsucht. Unterstützt wurden die Beamten vom Zoll und dem Ordnungsamt.

Die Beamten kontrollierten am späten Samstagabend mehr als 100 Personen und 30 Fahrzeuge, unter anderem am Immigrather Platz. Hintergrund der Polizeiaktion ist nach Angaben der Behörde der Umstand, dass sich Mitglieder von Rockergruppen und Angehörige arabischer Großfamilien vermehrt auf dem Platz und in den umliegenden Spielotheken, Shisha-Bars, Cafés und in einem Wettbüro aufhalten. „Ihre zur Schau gestellte Gewaltbereitschaft beeinträchtigt das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung spürbar“, teilt die Polizei Mettmann mit.