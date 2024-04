Marktplatz in Langenfeld Große Sehnsucht nach Sonnenstrahlen

Die vergangenen Tage mit dem stürmischen und regnerischen Aprilwetter waren nicht gerade optimal, um sich draußen aufzuhalten. Am Sonntag, 21. April, zeigte sich mittags aber für längere Zeit einmal die Sonne. Und gleich fanden sich auch Menschen, die sich auf dem Marktplatz in Langenfeld, um die Sonnenstrahlen zu genießen. Dabei zeigte das Thermometer gerade einmal acht Grad – aber die Sehnsucht nach Sonnenstrahlen ist groß. Und der Blick auf die Wetteraussichten für die kommenden Tage stimmt nicht gerade optimistisch. Immerhin soll sich am Montag ab und an auch einmal die Sonne zeigen, aber danach soll es mit dem regnerischen und durchwachsenen Aprilwetter erst einmal weitergehen. Bis einschließlich Donnerstag wird das Thermometer die zehn Grad-Marke nicht überschreiten, aber zum Wochenende soll es bei viel Regen immerhin wärmer werden.