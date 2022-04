Freizeitpark Langfort : Grills im Freizeitpark stehen jetzt bereit

Langenfeld Anders als in „normalen“ Jahren hat der Freitzeitpark seine Grillplätze erste ab April freigegeben. sonst war der 1. März üblich. Coronabedingt hat die Grillsaison in Langenfeld zwei Jahre ausgesetzt.

Nach dem Grillen, so heißt es auf der Homepage der Stadt, sind die Grillbereiche in sauberem Zustand zu verlassen. Müllbehälter und Reinigungsmaterial sind vor Ort vorhanden. Die heiße Kohle verbleibt im Grill (nicht mit Wasser ablöschen) und wird in der Woche vom Freizeitparkpersonal und am Wochenende vom nächsten Mieter beseitigt. Die Bierzeltgarnituren der neuen Grillhütte werden mit den Transportwagen zurück in die Garage gefahren und mit der Kette und dem Vorhängeschloss gesichert. Es wird dringend darum gebeten, das Abschließen der Garage nicht zu vergessen. Die Schlüssel sind am Abend nach dem Grillen im Freizeitparkbüro-Briefkasten einzuwerfen.