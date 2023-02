Grasshopper in Langenfeld Square Dancer werben um neue Mitglieder

Der Square Dance Verein Swinging Grasshoppers Langenfeld bietet allen Singles und Paaren, die an einem neuen Hobby interessiert sind, sowohl am Freitag, 24. Februar, als auch am Freitag, 3. März, jeweils ab 19.15 Uhr die Möglichkeit an, sich mit dem Square Dance vertraut zu machen und in den dreistündigen Tanzabend hineinzuschauen. Die Teilnahme bietet zum einen die Möglichkeit, erst einmal passiv den erfahrenen „Tänzern“ zuzuschauen und zum anderen aber auch schon aktiv die ersten, sehr einfachen Schrittfolgen auszuprobieren. Ab 10. März bietet der Club dann die sogenannte „Class“ an, den Einsteigerkurs für zukünftige Square‐Dancer. Dieser Kurs erstreckt sich über rund sieben Monate. Für die ersten drei Monate werden 50 Euro, für den Rest des Kurses 70 Euro an Kursgebühr erhoben.