Party in Langenfeld : Graffiti-Kunst bei der Nachfrequenz in der AJA

Die Aufsuchende Jugendarbeit (AJA) lädt zur Nachtfrequenz. Foto: Stadt Langenfeld

Langenfeld Am Samstag steigt in NRW die Nachtfrequenz, die Nacht der Jugendkultur. Auch Langenfeld ist dabei. Jugendliche können einen kreativen und entspannten Abend bei der AJA verbringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kreativ werden, chillen, Finger-Food genießen und Musik lauschen: Bereits zum zweiten Mal nimmt die Aufsuchende Jugendarbeit (AJA) an der Nacht der Jugendkultur teil und organisiert mit Unterstützung durch das Jugendzentrum am Samstag, 24. September, ab 17 Uhr, ein Street-Art Event in der neuen Anlaufstelle der AJA am Fahlerweg 19.

An der „nachtfrequenz2 – Nacht der Jugendkultur 2022“ nehmen in ganz NRW insgesamt mehr als 100 Kommunen mit unterschiedlichen Angeboten teil. Organisiert wird diese Veranstaltung von der „Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW“ mit Unterstützung der „Landesarbeitsgemeinschaften der Kulturellen Jugendarbeit“ und der „Jugendkunstschulen Nordrhein-Westfalens.“

In der neuen Anlaufstelle der AJA wird für Jugendliche und junge Erwachsene ein offener Graffiti-Workshop angeboten, bei dem Neulinge und auch erfahrenere Sprayer auf ihre Kosten kommen sollen. Besprayt werden können an diesem Abend beispielsweise die sogenannte „AJAWall-of-Fame“ oder die Garage, die sich auf dem Außengelände der AJA befinden. Ebenfalls wird es eine Chill-Area geben und natürlich steht auch eine kleine Stärkung in Form von leckerem Fingerfood bereit.

Jugendliche ab 14 Jahren, die an der Nacht der Jugendkultur 2022 in Langenfeld teilnehmen möchten, sind eingeladen, den Abend in einer entspannten Atmosphäre in der neuen Anlaufstelle der AJA zu genießen. Die Veranstaltung wird bis 22 Uhr andauern. Der Eintritt ist frei.

(RP)