Klimaschutz : Graffiti gegen Müll im Abwasser

Laura Leuders startete die Graffiti-Aktion vor dem Langenfelder Rathaus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Mit dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehtst!“ besprühte Kanaldeckel sollen in der Stadt darauf aufmerksam machen, welche Fremdstoffe im Abwasser landen und es belasten. Stadt, Verbraucherzentrale und Klimaprojekt weisen auf Folgen hin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken